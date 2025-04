Damien Bertrand, apiculteur sur les contreforts du Vercors

Il s’est lancé il y a deux ans, en reprenant la ferme de son beau-père à Gigors-et-Lozeron

« J’avais un très bon poste, avec des vacances, des dimanches, une voiture de fonction... » Mais l’appel des abeilles a été plus fort. Damien Bertrand, 38 ans, installé depuis à 2023 à l’ombre du rocher de Saint-Pancrace, entre Cobonne et Gigors-et-Lozeron, inaugurait officiellement son exploitation le mercredi 16 avril, avec le concours de la chambre d’agriculture et du syndicat des Jeunes agriculteurs (JA 26). Étaient aussi présents Christian Caillet, vice-président en charge de l’agriculture à la communauté de communes du Val de Drôme (CCVD), Patricia Picard, conseillère régionale venue du sud du département, et un représentant du Crédit agricole.

Après un bac au lycée agricole du Valentin, à Bourg-lès-Valence, Damien Bertrand s’oriente vers des études d’œnologie. Mais il travaillera finalement pendant quatorze ans pour la coopérative agricole Top semence. En parallèle, il épaule régulièrement son beau-père, exploitant en polyculture élevage (vaches allaitantes, volailles) dans une ferme… qu’il finira donc par reprendre. Et puis, il se pique surtout de passion pour les abeilles et l’apiculture après avoir offert une ruche à sa femme. Il en aura 5, 10… puis 30, avant de se dire qu’il pourrait peut-être en vivre.

