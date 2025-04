Une volonté intacte d’œuvrer pour le réemploi

La recyclerie l’Or des bennes tenait son assemblée générale le 10 avril

Jeudi 10 avril, l’assemblée générale de L’Or des bennes a eu lieu dans les locaux mêmes de la recyclerie, à Crest. L’année 2024 a été marquée par un léger déficit, mais la gestion collective, de plus en plus fluide, et la montée en compétences des salariés et des bénévoles, ont permis d’anticiper les difficultés pour garder la maîtrise de la situation financière.

...

Article publié le Crestois du vendredi 25 avril 2025.