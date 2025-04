Beaucoup de bruit pour pas grand-chose ?

Retour sur l’expérimentation d’un sens unique sur l’ancienne route de Grâne

Mercredi 16 avril à la salle Coloriage, la mairie avait invité les habitants des quartiers de Crest sud pour faire le point sur l’expérimentation d’un sens unique dans les rues Maurice-Barral et des Auberts et deux autres petits aménagements (voir nos éditions des 22/11/2024, 25/02 et 4/04/2025). Le public était fort nombreux, le sujet intéressant les usagers de la route bien au-delà du seul quartier Mazorel.

...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans le Crestois du vendredi 25 avril 2025.