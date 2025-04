Retour sur les rencontres annuelles de l’association Biovallée

Communiqué de presse de l’association Biovallée

Biovallée a réuni 120 participants à la maison Saint-Joseph, à Allex, à l’occasion de ses rencontres annuelles, moment fort de la vie associative et de la dynamique territoriale pour la transition écologique et sociale. La matinée a été rythmée par des temps d’interconnaissance et des ateliers d’intelligence collective destinés à informer les participants et à nourrir les réflexions collectives autour des missions de l’association...

Article publié dans Le Crestois du 18 avril 2025