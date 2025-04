840 kilomètres pour les écoliers de Royannez

Les parents d’élèves organisaient la Fun run pour récolter des fonds.

On a bien cru que la pluie allait gâcher la fête, ce samedi 12 avril au matin... Mais à 10 heures, un rayon de soleil est venu donner le top départ de la Fun run de l’école Royannez. La Fun run ? C’est cette course à pied organisée autour du stade Johan Hamel par Pile ou face, l’association des parents d’élèves de l’école, et dont l’objectif est de récolter des fonds pour financer les projets scolaires. Une belle occasion, aussi, de fédérer les parents, l’équipe pédagogique et les 233 élèves de Royannez autour des valeurs du sport.

Cette année, parents, accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH), maîtresses, maîtres et élèves ont parcouru plus de 840 kilomètres. C’est un peu moins que l’an passé (872 kilomètres), mais tout de même assez pour parcourir un peu plus de quatre fois la distance Crest-Marseille ! Un heureux hasard, puisque les trois classes de CM1-CM2 de l’école partiront cette année visiter la cité phocéenne !

Notez au passage que les parents d’élèves organiseront un grand vide-grenier dans la cour de l’école, le 18 mai prochain.

Martin Chouraqui

Article publié dans Le Crestois du 18 avril 2025