"La honte" : le département ferme sept centres de santé sexuelle

La décision a été confirmée lors du vote du budget, ce lundi 14 avril au matin

C'était annoncé depuis plusieurs semaines. Cette fois, c'est officiel. Les sept centres de santé sexuelle gérés directement par le département de la Drôme, vont fermer le 30 juin prochain. Un choix entériné lors du vote du budget 2025, ce lundi 14 avril au matin.

Malgré les arguments de l'opposition qui demandaient le maintien de ces centres de prévention (dont ceux de Die et de Livron-Loriol), la présidente du Département Marie-Pierre Mouton est restée droite dans ses bottes : le conseil départemental continuera d'exercer cette compétence à travers les centres hospitaliers et le planning familial (en dépit d'une baisse de 20 % des subventions à ces derniers), et restera au-dessus des exigences légales en termes de jours d'intervention. Une décision qui s'inscrit dans le cadre d' « une asphyxie budgetaire méthodiquement orchestrée par l'État », a justifié Marie-Pierre Mouton.

Une délégation représentant personnels de ces centres, membres d'associations de prévention ou syndicats, a assisté à la séance. Au vu du refus par l'assemblée de maintenir l'existence de ces centres, ils ont quitté la salle très énervés : « La honte ! Vous sacrifiez les gens ! », ont hurlé certains d'entre eux.

