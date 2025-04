À Crest, un lieu pour mettre les femmes à l’abri

Le Réseau femmes à l’abri doit prendre la suite de la Colombine, qui accueillait des personnes en situation de handicap.

C’est un passage de témoin empreint de solidarité que s’apprête à connaître la maison Colombine à Crest. Depuis 2009, grâce à Claire Fouilhé-Roulon et Pascal Roulon, ce lieu de plus de 300 m2, doté d’un grand jardin, était une résidence d’accueil, en mesure d’héberger six personnes en situation de handicap. Prochainement, c’est l’association Réseau femmes à l’abri 26 qui devrait prendre le relais pour héberger six femmes en difficulté et leurs enfants...

Article publié dans Le Crestois du 11 avril 2025