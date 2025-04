Le Transe se transcende

La compagnie a présenté son dernier spectacle.

C’était l’évènement, le jeudi 3 avril à la Gare à coulisses où la foule, très nombreuse, est venue découvrir en avant-première le tout dernier grand format, « ADN, odyssée verticale », de la compagnie locale au rayonnement international, Transe express circus.

Le spectacle est présenté dans l’écrin naturel d’une nuit étoilée. Les deux divines cantatrices embrassent le public de leurs chants intenses. La sculpture hélicoïdale, majestueuse, une prouesse structurale de 40 m de haut, fait son apparition : un monument aux vies !

La musique remplit l’espace, les percussionnistes, tambours battants acidulés, relient le passé et le futur, les acrobates, molécules fortes et subtiles, jouent de leurs douces pirouettes et défient gracieusement les lois de la gravité. Inscrit dans la grandiose tradition de l’opéra, chœur puissant, danse verticale, musique orchestrale actuelle, costumes élaborés, scénographie et jeux de lumières somptueux, il est ici résolument moderne : électro-hip-hop fluo.

Avec ou sans livret, le public, tête renversée, torse déployé, prend de la hauteur, se raconte l’histoire et profite du vertige.

À tous, pour tous, le plaisir d’un imaginaire libre pour un instant suspendu de poésie.

Perrine Quénu

Photo : Johan Desma

Article publié dans Le Crestois du 11 avril 2025