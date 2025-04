Crest jazz à l’approche

Le programme a été dévoilé en musique...

La grande salle de l’Éden était comble, le jeudi 3 avril, pour la grande soirée de présentation de la prochaine édition du festival Crest jazz. La maire de Crest, Stéphanie Karcher, et l’adjoint à la culture Boris Transinne ont lancé cette soirée, inscrite dans la saison culturelle de la Ville. L’occasion pour les deux élus de rappeler l’importance et l’ancienneté du lien entre la municipalité et le festival...

Article publié dans Le Crestois du 11 avril 2025