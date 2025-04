Les Polissons de la rue Peysson bien vaillants

Après trois décennies, la joyeuse équipe a trouvé de la relève.

Depuis trente-quatre ans, l’association des Polissons anime les rues du vieux Crest. Tout est parti d’un repas de femmes un soir de septembre 1989 dans la rue et où les hommes se sont invités en se travestissant. Le ton était donné ! Plusieurs fois dans l’année, les Polissons s’amuseront sans limites en veillant à ce que l’esprit initial soit préservé : liberté de ton, irrévérence, goût pour l’absurde et où la seule limite était l’imagination ; ils n’en ont pas manqué ! Il y eut des enchantements, des brouillards londoniens, des chasses à courre, des hommes-forêts, des radis et des anges tombés des cieux, des grandes processions et des combats de coqs transsexuels. Les bric-à-brac réunissaient petits et grands pour vendre, acheter ou échanger. La célèbre Pekno parade de Crest trouve son origine dans cette joyeuse folie !

La belle équipe qui a su créer cette dynamique avait envie depuis quelques années de passer la main tout en gardant un œil bienveillant sur le devenir de cette association. C’est chose faite et nous sommes heureux de pouvoir continuer l’aventure des Polissons en espérant qu’elle s’étende aux autres quartiers du vieux Crest. Dans les projets lancés, Les Polissons s’engagent dans le collectif des associations qui organisent les feux d’automne.

Si la poursuite de ces moments festifs vous tente ou si vous voulez plus de renseignements, Les Polissons ont édité un livre qui retrace plus de trente ans de fêtes et de rires.

Jean-Louis Terretaz

Infos : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs.