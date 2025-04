Papy web est mort, les Bouffons sont en deuil

Michel Schmid était très engagé dans le monde militant local.

Cela faisait deux ans qu’on ne le voyait plus arpenter les rues crestoises, avec son cigare au bec et son bonnet coloré vissé sur la tête. Michel Schmid, devenu hémiplégique à la suite d’un AVC en mai 2023, s’est éteint la semaine passée à Crest, à l’Ehpad Sainte-Marie. Arrivé dans la région en 2006, ce Dijonnais d’origine avait d’abord posé ses valises à Autichamp, puis à Chabrillan, Grâne et Divajeu, avant de s’installer dans la cité des Arnaud...

Article publié dans Le Crestois du 11 avril 2025