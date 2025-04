La poule grise du Vercors prend son envol depuis Crest

Ce volatile rustique trace son chemin dans le marché de la volaille. Et c’est depuis Crest et Divajeu qu’on le hisse vers les sommets...

Il y a 10 ans de cela, il en restait moins d’une centaine de spécimens. Et voici qu’en 2025, elle s’affiche à la télévision, est en passe de conquérir les plus grands restaurants du pays et conquiert, petit à petit, des éleveurs ardéchois, isérois et, bien sûr, drômois. La poule grise du Vercors, puisque c’est d’elle que l’on parle, a pris son envol et tâche de faire son nid dans le marché ultra-concurrentiel de la volaille. Et c’est depuis la vallée de la Drôme, plus précisément à Divajeu et à Crest, que le gallinacée prépare, depuis quelques années, son entrée dans la (basse) cour des grands...

Article publié dans Le Crestois du 4 avril 2025