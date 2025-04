Trois artistes et une exposition à découvrir jusqu’au 26 avril.

Depuis le 13 mars, en partenariat avec le festival du film de rivière Les yeux dans l’eau, l’Atelier Carcavel, situé 23 rue Archinard, propose l’exposition « L’imaginaire de l’eau ». Elle rassemble trois artistes et est à découvrir jusqu’au samedi 26 avril, les jeudis, vendredis et samedis de 10 heures à midi et de 15 heures à 18 heures...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 4 avril 2025