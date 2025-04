Affluence à la soirée de lancement d’AVEC

La gauche crestoise était largement représentée le vendredi 28 mars.

Voilà bien longtemps qu’on n’avait pas vu autant de monde dans la salle Coloriage pour une réunion politique. Les dernières fois qu’on l’avait vu aussi pleine, c’était lors de la campagne des élections municipales de 2020, quand les meetings des listes Parce que nous aimons Crest, menée par Hervé Mariton, et Ensemble réinventons Crest, par René-Pierre Halter, rassemblaient par centaines les citoyennes et citoyens intéressé·es par la destinée de la ville...

Le vendredi 28 mars, un an avant les prochaines municipales, c’est le lancement d’ « AVEC », pour Agir et Vivre Ensemble à Crest, qui a rassemblé une large portion de la gauche crestoise – et un peu au-delà. Dans une présentation à plusieurs voix, une quinzaine de personnes ont présenté le projet de ce collectif qui entend constituer en une « liste unique », « de gauche et citoyenne », en mars 2026...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 4 avril 2025