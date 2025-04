Une portion de l’ancienne route de Grâne est passée à sens unique

La mairie de Crest expérimente la circulation à sens unique sur cet axe reliant l’Insurgé à Anne-Pierjean. Une expérience qui ne fait pas que des heureux.

Vous vous en êtes sans doute aperçu : depuis le 3 mars dernier, la rue Maurice-Barral et la rue des Auberts, entre le rond-point de l’Insurgé et le chemin du Ruisseau, aux abords de la maternelle Anne-Pierjean, sont passées à sens unique. On ne peut désormais plus, lorsque l’on arrive de l’hôpital de Crest ou du collège Revesz-Long, via la rue Driss Chraïbi, rejoindre l’Insurgé par cet axe qui fut, jadis, celui qui reliait Crest à Grâne.

Entré en vigueur au début du mois, ce changement de sens de circulation, décidé par la municipalité, sera « expérimenté » jusqu’au vendredi 18 avril. Dernière étape de cette expérimentation : la mairie organisera, le mercredi 16 avril prochain, une réunion publique au cours de laquelle les premiers enseignements de cette initiative seront présentés, et où les usagers pourront faire remonter leurs constats et observations.

Un mois après le lancement de cette initiative, on ne peut que constater de profonds changements dans les pratiques des usagers de la route, qu’on parle des voitures, des vélos ou des piétons. Des changements d’habitudes que certains, et en particulier les commerçants du secteur concerné, vivent aujourd’hui comme une contrainte...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 4 avril 2025