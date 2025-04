Les chants de mai sont de retour

Robert Curtet proposait une conférence sur cette tradition qui vit encore dans la vallée.

Chanter le mai est une tradition pour certains, une curiosité locale pour d’autres. Autour de Crest, les anciens et parfois les plus jeunes sont familiers de ces chants qui résonnent au pied des maisons la nuit précédant le 1er mai... Robert Curtet, ancien professeur de musique au collège Revesz-Long, s’est associé à un groupe de chanteurs et musiciens qui font revivre cette tradition...

Article publié dans Le Crestois du 4 avril 2025