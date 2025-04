Une auberge de jeunesse a ouvert ses portes à Aouste

La Ruche propose depuis février un hébergement aux voyageurs de passage.

C’est un équipement qui manquait dans la vallée de la Drôme, très fréquentée par les touristes, les étudiants, et les travailleurs de passage. Dans le centre-ville d’Aouste-sur-Sye, à deux pas de la Drôme et de la VéloDrôme, l’auberge la Ruche propose depuis février dernier un hébergement type auberge de jeunesse, avec quatorze lits, une cuisine indépendante et un jardin...

Article publié dans Le Crestois du 4 avril 2025