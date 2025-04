La fête du tennis de table !

Rendez-vous à Crest les 12 et 13 avril.

Le challenge Pierre Lamarre est organisé par l’Entente Blacons Crest tennis de table (EBCTT). Il est ouvert à tous les passionnés de tennis de table de tous les niveaux (loisirs, compétiteurs, jeunes et adultes, masculins et féminines). C’est l’occasion pour chacune et chacun de participer à des rencontres, et de partager un moment sportif et convivial autour de cette sacrée « petite balle »...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 4 avril 2025