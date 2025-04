Un projet d’éoliennes derrière la Tour

Quatre éoliennes vont être installées derrière la Tour de Crest.

L’endroit est magnifique, il va l’être plus encore. Ce mardi 1er avril 2025, dans une rare unanimité, le conseil municipal de Crest a pris la décision d’accepter la proposition d’EDF Énergies nouvelles d’installer quatre éoliennes de 153 mètres de haut sur la crête des Arnaud, en arrière plan de la Tour de Crest. Pour cela, le cimetière protestant sera déplacé, et ses habitants relogés dans d’autres cimetières de la ville. Les familles ont quinze jours pour se manifester si elles souhaitent s’y opposer, sachant qu’il leur faudra pour cela aller en justice.

Ce projet, présenté in extremis lors d’une délibération présentée par Madame le maire Stéphanie Karcher à minuit et demi passé, a été immédiatement approuvé par les élus présents, y compris l’opposition. L’ancien maire Hervé Mariton s’est ainsi réjoui : « C’est un beau projet, très structurant pour notre commune même si à titre personnel j’aurai préféré un centre aquatique à cet endroit-là. » Gilles Rhodes a alors rebondi : « Cher M. Mariton, vous avez entièrement raison, comme d’habitude. »

Seule Audrey Corneille, adjointe chargée de la sécurité, s’est un peu inquiétée : « Pour les policiers municipaux, monter là-haut tous les jours pour surveiller si personne n’installe de ZAD, c’est quand même fatigant. » Ce à quoi Stéphanie Karcher a répondu : « Il n’y aura pas de ZAD, car nous avons prévu d’installer un tiers-lieu alternatif, inclusif et non-genré au rez-de-chaussée de la Tour de Crest, dont l’électricité sera fournie par l’éolienne la plus proche. » À cette perspective, les yeux des élus se sont mis à pétiller, et chacun a pu échanger, sous le sceau du secret, ses souvenirs de fêtes crestoises les plus mémorables.

Blandine Flipo

NDLR : Bien-sûr tout ceci est un poisson d’avril, mais ça, vous l’aviez déjà deviné…

Article publié le mardi 1er avril 2025