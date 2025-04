« Avec » prépare les municipales à Crest

Le collectif veut présenter une tête de liste à la rentrée prochaine.

Vous les avez sans doute aperçus sur le marché de Crest, les mardis et les samedis matin, distribuer des tracts orange et bleu, décorés d’une cigogne survolant la Tour... Ces derniers temps, les membres du collectif « Avec », pour Agir et vivre ensemble à Crest, s’activent tout particulièrement dans les rues de la ville : ils invitent les habitants à se rendre à « la soirée de lancement » au cours de laquelle ils annonceront « la naissance d’une liste pour les élections municipales de 2026 », ce vendredi 28 mars à 19 heures à la salle Coloriage.

Nous avons rencontré quelques unes des membres d’Avec, le mardi 25 mars après le marché, à la terrasse du Café de Paris, pour évoquer ce collectif et ses ambitions...

Article publié dans Le Crestois du 28 mars 2025