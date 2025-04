L’équipe de e-bowling sera en finale à Paris !

Les deux séniors Claude et Yannick ont remporté le tournoi régional.

C’est une véritable épopée pour Claude et Yannick, qui n’avaient pas touché à une console de jeu il y a de ça quelques mois. Nous vous parlions il y a quelques semaines de ces deux Crestois âgés de 80 et 65 ans, qui fréquentent l’espace numérique municipal l’Epi-centre, et qui sont engagés dans une compétition de « e-bowling » pour les séniors sur la console Switch. Après avoir remporté le « trophée départemental des séniors » le 22 février, le duo participait au tournoi régional, organisé à Clermont-Ferrand par l’association Silver geek le samedi 15 mars.

Claude et Yannick n’avaient pas fait le déplacement seuls : ils étaient accompagnés d’une quinzaine de supporters, tous montés à bord d’un mini-bus. Parmi eux, leur « coachs » Valentin (de la mission locale) et Mathis (stagiaire à l’Epi-centre), ainsi que Delphine Garnier, médiatrice numérique à l’Epi-centre et qui a conduit tout ce beau monde sous la neige…

Trois équipes s’affrontaient ce 15 mars : l’équipe de l’Epi-centre donc, l’équipe des Charmilles venue de Beaumont (63) et celle des Loups-bars (Marcy-l’Étoile, 69), Après deux parties, les Crestois se sont imposés en finale contre les Loups-bars 488 à 462, au bout du suspens. « Les strikes s’enchaînaient et, jusqu’au bout, on ne savait pas qui allait gagner. C’était beaucoup d’émotion », décrit Delphine Garnier.

« Claude et Yannick étaient très heureux d’avoir participé et très fiers d’aller représenter les couleurs de Crest à Paris à l’automne prochain », rapporte la médiatrice. Sept équipes s’affronteront pour cette finale nationale. Avec l’Epi-centre champion de France ?

Clément Chassot

Article publié dans Le Crestois du 28 mars 2025