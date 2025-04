La Clairette en phase critique

Arrachages, arrêt d’activités... Face à un marché en berne, l’appellation cherche à rebondir.

Devant le synclinal de Saint-Pancrace, la colline semble comme déplumée. Là, à Suze, se trouvait il y a quelques semaines une vigne exploitée par Laurent Sayn, visible depuis le vieux village. Ne restent que les souches, et de gros regrets pour le viticulteur, qui est aussi le maire de Montclar-sur-Gervanne. « Ici, j’avais mes vignes, celles de mon voisin vont être arrachées bientôt. En face, celle de Sébastien Rigaud vont disparaître aussi. Il restera seulement les vignes du domaine Peylong. C’est sûr que ça va changer le paysage. » Propriétaire de huit hectares et demi, qui « nous faisaient vivre », Laurent Sayn a choisi d’arrêter, la mort dans l’âme. Et ils sont nombreux, dans la vallée de la Gervanne, à faire de même...

Article publié dans Le Crestois du 28 mars 2025

