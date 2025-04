« Un don du sang sauve trois vies ! »

Les donneurs de sang ont fait le bilan 2024.

Environ 25 personnes étaient réunies le mardi 11 mars, salle Yvonne Point, à l’école Georges Brassens, pour l’assemblée générale de l’Amicale des donneurs de sang de Crest et sa région, en présence de Stéphanie Karcher, maire de Crest et d’Hervé Jardin, président de l’Union départementale des donneurs de sang bénévoles de la Drôme.

Le président Georges Daadoun ouvre la séance en remerciant les personnalités présentes, les sponsors : le Rotary club de Crest et le Lions club, les bénévoles de l’association et tout particulièrement l’ensemble des donneurs de sang.

L’Amicale, composée de 14 membres, fait partie des 23 associations drômoises. Elle a organisé 14 collectes en 2024 : 8 à Crest, 2 à Allex, 2 à Grâne et 2 à Piégros et a ainsi accueilli plus de 1 000 donneurs, dont 71 nouveaux.

L’Amicale de Crest a 55 ans. Lors de sa création, les dons de sang étaient essentiellement destinés aux personnes accidentées. Aujourd’hui, 70 % des transfusions concernent les patients atteints de cancers ou de maladies du sang, 25 % en suite d’interventions chirurgicales ou accouchements et 5 % lors d’accidents.

Les besoins sont donc croissants, d’où la nécessité de mobiliser et fidéliser de nouveaux donneurs, avec l’objectif de faire au moins deux dons par an pour couvrir ces besoins et éviter les pics d’appels d’urgence lorsque les stocks sont au plus bas.

Le taux national de générosité en France est de 3,43 % (pour 100 personnes en âge de donner son sang, de 18 à 70 ans). Dans notre secteur, il se situe autour de 4 %.

M. Hervé Jardin précise qu’une large campagne sur le don de plasma est actuellement organisée. Ce don constitue un enjeu majeur pour la France, afin de pouvoir soigner, en auto-suffisance, les patients ayant besoin de médicaments dérivés du plasma (MDP) tout en garantissant le respect des valeurs éthiques du don : bénévole, responsable, anonyme, volontaire, sans profit. Ce don est très méconnu en France : 500 000 personnes bénéficient pourtant de transfusions de plasma par an, et 500 000 sont soignées grâce aux médicaments dérivés du plasma.

Le don de plasma se fait à la maison du don de l’Établissement français du sang (EFS), à Valence : compter environ 1h30. Les rendez-vous sont à prendre via l’application « Don de sang » de l’EFS.

L’assemblée générale a été suivie par la remise de la médaille de Chevalier du Mérite du sang à Philippe Morin, pour son engagement de plus de 30 ans au sein de l’Amicale, et ses plus de 100 dons ! Toutes nos félicitations !

Un slogan à retenir : « Un don sauve trois vies ! »

