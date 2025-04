À Grâne, le retour du projet éolien

La CCVD veut confier ce projet de 4 à 8 éoliennes à la Compagnie nationale du Rhône.

Le projet de parc éolien de Grâne est de nouveau sur les rails. Ce projet de quatre à huit éoliennes de grande taille, porté par la communauté de communes du Val de Drôme (CCVD) et la municipalité de Grâne, a bien failli capoter en février 2024, à cause de Laurent Wauquiez. La CCVD avait, en effet, confié à la société publique locale Oser, dont la Région est actionnaire majoritaire, la réalisation de ce parc. Cependant, celle-ci a dû précipitamment se retirer en février 2024, après que « l’ancien président de la Région a décidé qu’il ne voulait plus d’éolien », a rappelé Jean Serret, président de la CCVD lors du conseil communautaire du mardi 25 mars...

Article publié dans Le Crestois du 28 mars 2025