Chasse dans la Réserve des Ramières : les associations répondent au préfet

Les représentants de la LPO, la Frapna Drôme, l’Aspas et Cohérence nature ont été heurtés par les propos de Thierry Devimeux.

En lisant leur Crestois, daté du 17 janvier, Jean-Michel Faton et Roger Mathieu sont « tombés de leur chaise ». L’ancien conservateur de la Réserve des Ramières et le militant de Frapna Drôme ont ainsi découvert que le préfet Thierry Devimeux y avait exprimé ses « doutes » concernant la création de réserve de chasse sur le domaine public fluvial (le lit de la rivière et ses abords), au coeur de la Réserve naturelle nationale des Ramières du Val de Drôme...

Article publié dans Le Crestois du 31 janvier 2025