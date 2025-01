Le Darty d’Aouste devrait fermer ses portes le 1er février

Le magasin, ouvert en 2016, est placé sous la protection du tribunal de commerce de Romans depuis mai 2024...

On n’avait pas l’habitude de le voir ainsi... En cette dernière semaine de janvier, le magasin Darty, installé dans la zone commerciale Mivoie, à Aouste-sur-Sye, n’est plus que l’ombre de lui-même. Des rayonnages vides, des promotions monstres sur le rayon literie, et un personnel qui fait grise mine. On peut les comprendre : le magasin doit fermer définitivement ses portes ce samedi 1er février au soir...

Article publié dans Le Crestois du 31 janvier 2025