La députée promet « dialogue et compromis »

Marie Pochon a tenu sa cérémonie des vœux à Bourdeaux.

Samedi 25 janvier au soir, à Bourdeaux, le discours des vœux de la députée de la troisième circonscription de la Drôme a oscillé entre gravité et espoir. Marie Pochon (les Écologistes) a dépeint le contexte de son nouveau mandat. Un deuxième mandat, « à seulement 34 ans », a-t-elle ironisé, après que le 9 juin, « le Président de la République a décidé d’une manière verticale et solitaire, dans une crise politique sans pareille, de dissoudre la représentation nationale. » Elle a souligné avoir été réélue grâce aux voix de celles et ceux qui croient au programme qu’elle défend mais aussi avec les voix d’autres Drômoises et Drômois...

Article publié dans Le Crestois du 31 janvier 2025