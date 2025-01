Rodolphe Dejour était l’envoyé spécial du Crestois pour ce grand rendez-vous de la gastronomie...



L’ail noir de la Maison Boutarin intéresse la presse nippone...

Quand la vallée de la Drôme monte au Sirha Lyon, ce n’est pas pour faire de la figuration. Le Sirha, pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas encore, c’est le Salon international de la restauration, de l’hôtellerie et de l’alimentation... C’est un bal culinaire où chaque ingrédient, chaque artisan, danse dans la lumière. Et cette année, votre serviteur a eu l’honneur de représenter la poule grise du Vercors, ce joyau plumitif qu’on ne présente plus (ou plutôt qu’on présente à toutes les sauces). Tant sur le stand Rhône-Alpes/ Vallée de la gastronomie que dans le salon lui-même, au plus près des restaurateurs, elle a paradé sous le regard gourmand des visiteurs, en parfait symbole du patrimoine crestois...

Article publié dans Le Crestois du 31 janvier 2025