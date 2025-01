France Alzheimer propose un soutien pour malades et aidants

Il reste des places à la halte-relais de l’association, un rendez-vous hebdomadaire.

Chaque vendredi après-midi, à Crest, l’association France Alzheimer propose une halte-relais pour les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés. L’objectif est double : proposer aux malades un moment de détente, animé par une art-thérapeute et encadré par une équipe de bénévoles formés, mais aussi offrir gratuitement aux aidants une plage de liberté en confiant la personne malade en toute sérénité.

Pendant les deux premières heures, l’art-thérapeute anime des ateliers d’expression musicale ou plastique. Chaque accueilli possède un cahier-journal illustré de ses créations et photos où il peut retrouver les bons moments vécus au cours de l’année. Vient ensuite le temps gourmand du goûter, suivi de jeux de société.

Pour ces malades, la halte est l’occasion de rompre l’isolement et de sortir du quotidien en se divertissant en groupe dans une ambiance conviviale et familiale. Pour les aidants, outre le répit apporté, la halte permet de partager avec les bénévoles et de participer s’ils le souhaitent à des groupes de parole ou des formations. Une façon encore de se sentir moins seul et écouté face à la maladie du proche.

L’équipe de la halte peut accueillir jusqu’à dix personnes. En ce début d’année, il reste des disponibilités, alors si vous vous sentez concernés, n’hésitez pas : rendez-vous tous les vendredis de 14 heures à 17 heures, au foyer Louise Vallon, dans une salle mise gracieusement à la disposition de l’association par la mairie.

Contacts : Brigitte au 08 18 50 77 04

ou Marie-Hélène au 06 08 26 27.

L’association France Alzheimer

Article publié dans Le Crestois du 31 janvier 2025