André Nel s’en est allé

L’ancien banquier crestois nous a quittés à l’âge de 98 ans.

C’est une mémoire de Crest et de la vallée qui s’en est allée. André Nel, connu à Crest et au-delà pour avoir été banquier à la Caisse d’épargne, s’est éteint le samedi 19 janvier à l’âge de quatre-vingt dix-huit ans.

Né le 20 juillet 1926 à Arles, il rejoint Crest dès l’âge de six ans, suivant son père, embauché comme préparateur à la pharmacie Rozier. Il se rapproche alors de ses grands-parents et de leur maison familiale de Bourdeaux. Passionné de mécanique et très bricoleur, il rêve, durant son enfance, de rejoindre l’usine Samson, mais lui préfère finalement l’armée de terre, où il se chargera durant quinze ans des transmissions et des radars...

Article publié dans Le Crestois du 24 janvier 2025