L’antenne-relais finalement à Malombre

Il y avait du monde à la Maison pour tous de Blacons, le vendredi 17 janvier, pour la traditionnelle cérémonie des vœux de la municipalité.

L’occasion pour l’équipe municipale de revenir sur les réalisations de l’année passée et sur les projets de l’année à venir. Il y avait dans la salle de nombreux habitants de la commune, mais aussi beaucoup de maires des villages voisins : Laurent Sayn, pour Montclar-sur-Gervanne, François Brocard, pour Saillans, Gilles Magnon, pour Piégros-la-Clastre (il est aussi président du syndicat des eaux), Denis Benoit, pour Aouste-sur-Sye (également président de la communauté de communes du Crestois et du pays de Saillans) et Stéphanie Karcher, la maire de Crest. On notera au passage que depuis que la commune organise une cérémonie des vœux (une coutume initiée par l’ancienne maire, Maryline Manen), c’était cette année la première fois que la ville de Crest était ainsi représentée à Blacons...

Article publié dans Le Crestois du 24 janvier 2025