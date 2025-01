Chasse dans les Ramières : le préfet sur des œufs

Thierry Devimeux a confié ses hésitations sur ce dossier sensible.

Il se savait attendu au tournant. Le préfet de la Drôme, Thierry Devimeux, s’est pour la première fois exprimé publiquement sur le dossier sensible du projet d’interdiction de la chasse dans la Réserve naturelle nationale des Ramières du Val de Drôme, à l’occasion de ses vœux à la presse, le vendredi 10 janvier dernier. « Je suis comme une poule devant un œuf (sic) et je me demande ce que je vais faire », nous a-t-il confié sans langue de bois.

Pour mémoire, la préfecture de la Drôme, afin de se conformer à une décision du tribunal administratif de Grenoble, envisage de créer une réserve de chasse sur le domaine public fluvial de la Réserve des Ramières : en clair, il s’agit d’interdire la chasse aux oiseaux d’eau juste au-dessus et aux abords immédiats de la rivière...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 17 janvier 2025