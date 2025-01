Un projet de parc photovoltaïque fait débat dans la vallée de la Roanne

La centrale pourrait s’étaler sur 40 hectares dans la commune de Volvent. Un collectif s’y oppose, la mairie veut y croire...



Vue sur le versant sud de la Servelle, où pourrait être installés les 40 hectares de panneaux photovoltaïques

Un « projet monstrueux » ou une avancée vers une « énergie verte et décarbonnée » ? C’est la question qui agite, depuis la fin de l’été 2024, la petite commune de Volvent, aux confins de la vallée de la Roanne, entre Diois et Drôme provençale... Depuis 2022, la municipalité s’efforce de développer un projet de centrale photovoltaïque qui prendrait place au pied de la Servelle, ce sommet culminant à 1613 mètres d’altitude, à la pointe d’un magnifique plateau faisant face, côté nord, aux communes de Pennes-le-Sec et d’Aucelon, et surplombant, côté sud, celle de Volvent.

C’est sur ce versant sud que le maire de Volvent, Charles Brès, soutenu par son conseil municipal, espère voir un jour naître une centrale photovoltaïque susceptible de couvrir les besoins en électricité de « 10 000 habitants », indique-t-il. Un projet d’ampleur, pour cette commune de 38 habitants...

Article publié dans Le Crestois du 10 janvier 2025