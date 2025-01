Le maire d’Allex en croisade contre le Château Pergaud

Entre Gérard Crozier et l’écolieu, le torchon brûle et vient de prendre un tour judiciaire.



Gérard Crozier (à g.) lors d’une visite au Pergaud, en octobre 2024

L’idée était pourtant belle : faire du Château Pergaud un tiers-lieu, terre d’expérimentation écologique et de vivre-ensemble. Mais il faut croire que cette ancienne ferme-école, ayant appartenu jadis à un maire d’Allex, a un karma agité. Ainsi, après avoir été un centre de désintoxication, puis un lieu d’accueil pour les réfugiés entre 2016 et 2018 (on se souvient de ce moment compliqué), le château a été vendu en 2020 pour 800 000 euros à un collectif souhaitant faire de cette belle demeure du XIXe siècle un lieu collectif et participatif, en mode écolo et solidaire. Si une partie des habitants est propriétaire (ou plus précisément associée dans une SCI ayant acquis le bâtiment), d’autres châtelains sont de simples locataires. Une association, peRgo, a été montée pour faire du Château un espace culturel, offrant des activités diverses allant du théâtre au massage ou à la construction de mini-éoliennes.

Mais rien ne s’est passé comme prévu. Car la mairie n’a pas la même vision des choses...

Article publié dans Le Crestois du 10 janvier 2025