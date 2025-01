Le Moulin de la Pipe va rouvrir

L’hôtel-restaurant d’Omblèze ouvrira à Pâques.

C’est un établissement emblématique de la vallée de la Gervanne et, au delà, du département de la Drôme. Le Moulin de la Pipe, célèbre hôtel-restaurant installé à Omblèze, à l’entrée des gorges et à deux pas de la chute de la Druise, a été officiellement repris par Anthony Robin-Broyer et son époux Yannick Dutailly, à la veille de Noël. Le restaurant devrait reprendre du service à l’occasion du week-end de Pâques, début avril prochain...

Article publié dans Le Crestois du 10 janvier 2025