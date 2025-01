Un appel à dons pour racheter l’Hydre

L’association Sortie de secours souhaite devenir propriétaire des locaux du café associatif.

L’association Sortie de secours lance un appel à dons afin de racheter le café associatif l’Hydre, installé 1, rue de la République. Créé en 2006, il prend d’abord le nom de « l’Arrêt public » jusqu’en 2019, pour devenir « L’Hydre ». Jusque-là, ce lieu comportait trois appartements, qui seront désormais séparés du café associatif.

Pour racheter ces locaux, actuellement loués, Sortie de secours et ses bénévoles lancent une campagne de financement participatif jusqu’à fin mars 2025. L’objectif est d’éviter la spéculation sur ce lieu plutôt bien placé dans le centre ville et faire en sorte qu’il ne retourne pas dans le marché privé de l’immobilier et en faire « un bien commun immortel ».

Sortie de Secours est une association à direction collégiale. L’Hydre propose de nombreux rendez-vous comme des concerts et des spectacles, des projections, des conférences, des cours de langues, des ateliers divers et variés... et met à disposition des salles de réunion pour différentes associations. C’est un lieu de rencontres citoyennes et d’entraide.

Pour que ce lieu d’éducation populaire continue à exister, la collecte des dons doit atteindre 65 000 euros fin mars. Pour le moment, un peu plus 4 000 euros ont déjà été récoltés. Si la somme atteint 90 000 euros, l’association pourra entreprendre des travaux de rénovation énergétique, d’isolation acoustique, de toiture et de façade.

Pour donner, c’est simple : soit sur la page Hello asso de Sortie de secours, soit par mail auprès des membres de la commission achat (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. ), soit en participant à des évènements de soutien qui auront lieu tout au long de la collecte (suivez le programme au www.hydre.casa).

C. B.

Article publié dans Le Crestois du 10 janvier 2025