Trois voix d’hommes à l’Hydre

Le trio la Déclaration des voix de l’homme est en tournée d’adieu.

Depuis 2009, le trio de la Déclaration des voix de l’homme essaime les scènes drômoises. Le samedi 21 décembre Samuel Keller, Marc Storper et Christophe Pardon proposaient un spectacle 100% improvisation, interactif, clownesque et inattendu au café associatif l’Hydre, où le public a répondu présent avec sa voix, ses rires et ses applaudissements.

Les trois chanteurs jonglaient avec les sons, les onomatopées et improvisaient tout en gardant un rythme endiablé. Le public ne s’y est pas trompé : sa participation était vive et semblait inépuisable tandis que le trio enchaînait les acrobaties vocales tout en gardant la maîtrise des mots, des gestes, des sons et de leurs voix.

Tous trois issus de la scène musicale ou théâtrale, cette dernière tournée en Drôme annonçait une fin pour février 2025. Deux derniers concerts du trio auront donc lieu à la Colline à Montoison le vendredi 14 et samedi 15 février avec des artistes invités.Pour en savoir plus, il suffit d’aller sur la page Facebook de la Déclaration des voix de l’homme ou sur lacolline26.org.

C. B.

Article publié dans Le Crestois du 10 janvier 2025