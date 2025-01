Les résistants de la vallée honorés

80 ans après la Libération, la vallée s’est souvenue de ses combattants pour la liberté.

Ils s’appelaient Pierre Bonnet, Mathias Mathieu, Gabriel Meyer, Elie Planel, André Petit, Nancy Bertrand, Charles Chapoutat... Certains avaient à peine vingt ans, d’autres étaient pères de famille ou simple marchande de chaussures. Tous et toutes, par leur bravoure, ont résisté, combattu et permis en juillet 1944 de libérer la Drôme d’une occupation nazie cruelle, soutenue par un gouvernement réactionnaire. Ces hommes et ces femmes ont vu leur mémoire honorée dans la vallée en 2024...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 3 janvier 2025