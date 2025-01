Un marathon pour les Amis du Crestois

L’association de soutien au journal a été hyperactive en 2024.

Créée en 2023 pour soutenir le projet de reprise en Scop de l’hebdomadaire le Crestois à la barre du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, l’association des Amis du Crestois compte environ 200 adhérents aujourd’hui (plus de 650 à sa création !). Son rôle est primordial puisque, grâce à ses activités, elle permet de soutenir le développement du journal et de soulager la structure sur certaines tâches. Vente à la criée lors de marchés ou d’évènements, organisation de « Cafés Crestois » dans plusieurs communes de la vallée afin de faire connaître le journal, aide à la livraison de journaux... L’activité des membres actifs de l’association est multiple.

UN SACRÉ GARAGE

Dernier fait d’arme, et pas le moindre, l’organisation du « Garage des arts » en décembre dernier, à Crest. Cinquante artistes ont fait don à l’association d’une centaine d’oeuvres, proposées à la vente dans un garage du centre-ville. Le sculpteur crestois Bruno Catalano, qui a fait don de trois oeuvres, a mis en jeu l’une d’entre elle dans une tombola pour laquelle sept cents tickets ont été vendus ! Finalement, plus de 11 000 euros ont été récoltés, ce qui permet à la Scop de finir l’année plus sereinement...

Un peu plus tôt, fin novembre, la journaliste retraitée Louisette Gouverne, elle-même amie du Crestois, a animé une conférence-débat très intéressante sur l’alimentation et l’agriculture à la salle de l’Amape, qui réunissait autour d’une même table des acteurs du sujet aux parcours et avis divergeants. Enfin, au mois de mai, l’association des Amis a été le moteur de la soirée du Crestois, qui s’est déroulée à la salle Coloriage. L’occasion de tenir sa première assemblée générale. Une année 2024 plus que prolifique donc.



Vous n’êtes pas encore adhérent ? N’hésitez plus : lesamisducrestois.pagexl.com

C. C.

Article publié dans Le Crestois du 3 janvier 2025