Un soutien aux restos du coeur crestois

Des artisans s’engagent avec le magasin Intermarché.

« Je suis la plus ancienne, cela fait dix ans que je tiens mon stand dans le hall du magasin lors des fêtes de Noël, car l’enseigne Intermarché reverse le double du montant de nos emplacements aux Restos du Coeur, et cela me tient vraiment à coeur de participer. » Danielle Pereira-Segura, « Méli-Mélo de Terre », est une céramiste crestoise qui a exposé ses oeuvres durant cinq jours dans le magasin Intermarché à Aouste-sur-Sye. Elle est accompagnée par Clarisse, « les savons de Clarisse », José « Moca Bijoux », des stands de décoration de table, des calendriers, du macramé.

Jimmy Grelet, directeur du magasin Intermarché Val de Drôme, précise : « Cela fait vingt-huit ans que nous avons un partenariat avec les Restos du coeur, lors de leur installation à Crest. Aujourd’hui, nous leur offrons un chèque de 1 440 euros avec les six stands de créateurs locaux. » Xavier de Lavoreille, responsable du centre crestois des Restos du coeur, conclut : « À Crest, nous avons tout distribué la semaine dernière pour quinze jours. La réouverture se fera le 2 janvier. Ce sont trois cents personnes qui sont concernées par l’aide alimentaire à Crest et ses alentours. L’année dernière fut une période difficile, comme l’avait précisé notre président des Restos du coeur au niveau national, mais cela va beaucoup mieux cette année. On a pu améliorer de 50 % la dotation, il avait fallu beaucoup diminuer, on est revenu à la normale. »

Le centre des Restos du coeur se situe quartier Mazorel à Crest.

Pour les joindre : 04 75 76 82 12 et Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. .

Horaires : jeudi de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30 ;

vendredi de 9 h à 11 h 30.

V. M.-A.

Article publié dans Le Crestois du 3 janvier 2025