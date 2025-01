Crest et son histoire en images

Grand défenseur de l’histoire de la ville et de son patrimoine, Serge Sargentini a organisé deux projections historiques.



Au centre, l’ancien directeur du Crestois, Claude Bourde, lors de la célébration des 800 ans de la Charte des libertés, en 1988.

Qui sait que la Tour de Crest abritait un atelier monétaire au Moyen Âge ? Grand passionné et fervent défenseur du patrimoine historique local (voir ci-contre), le Crestois et réalisateur de documentaires Serge Sargentini organisait les vendredis 20 et 27 décembre une projection vidéo d’un documentaire sur cet atelier monétaire à son domicile de la rue Sadi Carnot.

Serge Sargentini a profité de la dernière fête médiévale pour filmer (en très haute définition) une reconstitution des techniques appliquées dans cet atelier qui a battu de la monnaie entre 1360 et 1419...

Article publié dans Le Crestois du 3 janvier 2025