L’enquête se poursuit suite aux multiples incendies

Après l’embrasement de onze véhicules et de la maison d’un élu, les enquêteurs poursuivent leurs investigations.

Boris Transinne le reconnaît, il n’a « pas vraiment le moral ». Il faut dire que l’élu à la culture et à la jeunesse de Crest a des raisons : durant la nuit de jeudi 19 au vendredi 20 décembre dernier, un incendie volontaire a eu raison de son camion, et aussi de sa maison. « Ce qui s’est passé, c’est qu’on a été réveillés en pleine nuit par des gens qui hurlaient en nous disant, vite, sortez, il y a le feu ! » Il a tout juste eu le temps de se ruer dehors, avec sa femme et son fils...

Article publié dans Le Crestois du 3 janvier 2025