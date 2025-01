Un bout de canette contre une Rolex, le défi de Jo troqueur

Le jeune Chabrillanais se lance dans une quête des temps modernes.

Jonathan a quinze ans. Originaire de Grenoble, il habite à Chabrillan et est en seconde générale au lycée Armorin, à Crest. Il vise une prépa maths, des études d’ostéopathe ou d'étiopathe mais, pour l’instant, se consacre à plusieurs projets en dehors des études. Sa passion c’est le sport, auquel il consacre plus de vingt heures par semaine. Il aime la création vidéo. Vous le connaissez peut-être sous le pseudo de Turbo-Gusteau, sous lequel il anime un blog parlant de la prise de muscles holistique.

C’est dans ce cadre qu’il s’est formé à la prise de vue et au montage. Les formats très courts obligés par les blogs (l’attention des visiteurs est limitée) commencent à le lasser et il envisage de passer sur YouTube, qui permet des formats plus longs. Pour mener à bien ces diverses activités, il s’astreint à une discipline rigoureuse et gère son emploi du temps de près. Lever quatre heures du matin, bain froid suivi d’une douche chaude, solide petit déjeuner, les devoirs en premier s’il ne les a pas faits la veille, montage vidéo, recherche sur les projets en cours, du sport, puis il est temps de partir au lycée... Vous l’avez compris, Jonathan n’est pas un ado canapé !...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 3 janvier 2025