Bloqués entre le point de non-retour et le point de bascule

À mi-parcours de son Plan climat, la CCVD a fait tourner le spectacle « Point de bascule ».

« La compensation, ce n’est pas possible. » Constat amer un bout d’une heure du spectacle-conférence « Point de bascule » monté par la compagnie iséroise le Gravillon, avec le concours du CNRS et de chercheurs grenoblois. Pourtant, jusque-là, toute l’assistance a bien rigolé en suivant les péripéties du chercheur-cycliste en méta-science à l’accent toulousain improbable, Barthélémy Champenois, qui, après avoir été à New-York pour l’une de ses conférences, tente de compenser par ses propres moyens son bilan carbone en plantant des arbres. Sauf qu’il se rend compte qu’il faut en planter plus de quatre mille pour compenser son vol, chaque arbre nécessitant lui-même d’en planter d’autres pour leur propre bilan carbone. Bref, une arnaque...

Article publié dans Le Crestois du 20 décembre 2024