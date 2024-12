Le projet éolien à Puy-Saint-Martin est quasiment enterré

La préfecture a rejeté la demande d’autorisation de la société publique-privée Ourséole.



Une simulation vue de l’entrée sud du village de Puy-Saint-Martin

Cinq ans d’études techniques et environnementales, de réunions publiques, plusieurs dizaines de milliers d’euros dépensés... Tout cela pour rien ? Depuis 2019, la société Ourséole, une structure dans la laquelle est actionnaire l’entreprise Bellane énergie (83 %), ainsi que la mairie de Puy-Saint-Martin (4,5 %) et la communauté de communes du Val de Drôme (CCVD), via sa société d’économie mixte (Sem) V2D (12 %, sachant que ces deux structures doivent progressivement monter au capital) souhaite construire trois éoliennes de cent cinquante mètres de haut sur les hauteurs de Puy-Saint-Martin pour une production annuelle d’environ 40 GWh. Coût de l’investissement estimé : 18 millions d’euros.

Mais voilà, le 13 novembre dernier, la préfecture de la Drôme a officiellement rejeté la demande d’autorisation environnementale déposée par Ourséole...

