Un appel à dons pour Voies libres Drôme

L’association est notamment propriétaire de la Maison d’Élisa à Vercheny, qui accueille des migrants.

Depuis maintenant sept ans, notre association Voies libres Drôme agit avec et pour les personnes en migration, notamment au sein de la maison d’Elisa, à Vercheny, maison d’accueil que l’association a achetée il y a un an et qui accueille aujourd’hui neuf personnes dont un enfant.

Afin de continuer ses actions et de les consolider, notre association lance un appel à don financier :

• afin de pouvoir accueillir de nouvelles personnes dans les trois chambres encore libres.

• afin de payer les charges de la maison qui sont d’environ 500 euros par mois

• afin de payer les déplacements des habitant.e.s dans le cadre de leurs démarches juridiques, administratives... Cela représente environ 100 euros par mois.

• afin d’assurer l’entretien et les travaux de la maison, environ 100 euros par mois.

• afin d’accompagner financièrement différentes personnes accueillies pour leurs besoins, environ 500 euros par mois

Concrètement, vous pouvez adhérer à l’association à prix libre ou faire un don sur notre page Hello asso Voies libres Drôme.

Ce don peut être ponctuel ou, encore mieux, régulier afin de nous permettre une visibilité sur nos capacités d’accompagnement. Notre objectif est de pouvoir payer les charges mensuelles de l’association qui sont d’environ 1 100 euros par mois.

Vous pouvez aussi nous envoyer vos dons au siège de l’association, 50 rue de la gare à Saillans (26340). Enfin, vous pouvez directement faire un virement sur notre compte :

IBAN : FR42 2004 1010 0718 0444 4A03 812 – BIC PSSTFRPPLYO

DES DONS DÉFISCALISÉS À 66 %

Voies libres Drôme est une association reconnue d’intérêt général. À ce titre, en faisant un don à l’association vous pouvez bénéficier d’une déduction d’impôts sur le revenu de 66%, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. Par exemple, si vous donnez 100€, cela revient à 34 € après déduction fiscale !

Si vous êtes un organisme ou une entreprise, l’ensemble des versements à notre association permet de bénéficier d’une réduction d’impôt sur les sociétés de 60 % du montant de ces versements, plafonnée à 20 000 euros ou 5 % du chiffre d’affaires annuel hors taxe de l’entreprise. En cas de dépassement de plafond, l’excédent est reportable sur les cinq exercices suivants.

Un grand merci d’avance, vive la solidarité !

Les Voies libres Drôme

voies_libres_drôCette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

voieslibresdrome.wordpress.com

Article publié dans Le Crestois du 20 décembre 2024