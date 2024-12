C’est le moment de faire un don !

Pour aider le Crestois, faites lui un don. 66% de son montant sera déduit de vos impôts.

Le Crestois n’est pas un journal comme les autres, mais il ne fait pas exception dans le paysage de la presse indépendante. Son modèle économique est fragile et ses ressources limitées. Pour ajouter une corde à notre arc, nous comptons aussi sur la générosité de nos lecteurs et de nos lectrices, et des ami·es du journal.

Le Crestois adhère à J’aime l’info, association d’utilité publique qui soutient le pluralisme de l’information et défend les acteurs de la presse indépendante. Les dons qui nous sont faits permettent ainsi aux donateurs de bénéficier d’une réduction d’impôts, à hauteur de 66 % du montant donné. Si vous donnez 100 euros, vous paierez en réalité 33 euros. Si vous donnez 1 000 euros (on peut rêver !), cela vous en coûtera 333…

L’équilibre économique de notre journal ne peut, bien sûr, pas reposer sur les seuls dons. Ces derniers complètent un modèle économique que nous nous tâchons de rendre viable en multipliant nos ressources : vente au numéro ; abonnements ; publicité ; annonces légales ; petites annonces ; hors-séries...

Mais notre modèle reste fragile : la production d’un journal papier est un processus coûteux. Les frais d’imprimerie sont élevés, et les moyens humains indispensables à la conception du journal ont un coût. On parle là des journalistes, mais aussi de l’administration, de la publicité, de l’édition, de la gestion du site internet… Si une information locale et de qualité n’a pas de prix, elle a un coût !

À noter que J’aime l’info éditera ses rescrit fiscaux pour l’année 2024 jusqu’à fin janvier prochain. N’hésitez plus, c’est le moment de nous aider !

La Scop Le Crestois

Article publié dans Le Crestois du 13 décembre 2024