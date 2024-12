Le formidable succès du Garage des arts

L’exposition-vente organisée au profit du Crestois a fait un carton.

Le succès a tout simplement dépassé les espérances les plus folles... L’association des Amis du Crestois, qui soutient notre journal par tous les moyens à sa disposition, organisait, du vendredi 6 au mardi 10 décembre, son grand Garage des Arts, rue des Cuiretteries, à Crest. Une exposition-vente d’oeuvres d’artistes locaux offertes par ces derniers au profit de votre hebdomadaire favori... C’est une foule compacte qui circulait dans les allées de ce musée éphémère, lors du vernissage, le vendredi 6 décembre. Il y avait là beaucoup d’artistes, d’élus, des lecteurs et lectrices fidèles de l’hebdomadaire de la vallée, des collectionneurs, et de nombreux curieux.

Il faut dire que cette expo-vente exceptionnelle avait le mérite de réunir en un même lieu des dizaines d’artistes de notre territoire, qui n’avaient, jusqu’à ce jour, jamais été exposés côte à côte. mardi 10 décembre en soirée avec une vente au plus offrant pour les oeuvres qui n’avaient pas trouvé preneur. Le troubadour Gilles Rhode a excellé dans le rôle de vrai-faux commissaire-priseur.

Tant attendu, le tirage de la tombola (plus de 700 tickets vendus !) a ravi l’heureux élu, un grand fan de Bruno Catalano au bord des larmes, à qui on ne pouvait faire « un meilleur cadeau de Noël ».

Le Garage des arts aura rapporté au total un peu plus de 11 000 euros au Crestois ! Toute l’équipe de la Scop remercie vraiment du fond du coeur tous les Amis du Crestois, les acheteurs, les artistes, et tous ceux qui ont joué le jeu. Car tout cela n’a pas de prix.

La Scop Le Crestois

Article publié dans Le Crestois du 13 décembre 2024