La rénovation de l’église de Saillans avance... mais déplaît au curé

Alors qu’on rouvre Notre-Dame-de-Paris, l’église Saint-Géraud se refait discrètement une beauté.

Ce devait être une réunion de chantier comme une autre. Le 3 décembre, l’église Saint-Géraud de Saillans, fermée au public depuis 2021 pour cause de travaux, accueillait sous ses hautes voûtes une petite foule d’élus municipaux, d’ouvriers, d’architectes et de bénévoles, qui travaillent ensemble et depuis des années sur ce grand chantier de rénovation. L’objectif de la réunion : faire un point sur l’avancement des travaux et enclencher les dernières étapes du chantier. Avec pour ambition une réouverture de l’église à Pâques. « Mais on n’est pas à l’abri d’une surprise », prévient le maire, François Brocard, alors que le chantier devait initialement s’achever… à l’été 2023.

Il faut dire que le projet de rénovation de l’église de Saillans a traversé bien des péripéties...

Article publié dans Le Crestois du 13 décembre 2024