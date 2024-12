Un nouveau garage à vélos en location au kiosque

À Crest, douze places de vélos ont été mises à disposition par la 3CPS.

Petit à petit, la mobilité douce prend ses quartiers entre Aouste-sur-Sye, Crest et Mirabel-et-Blacons. Le lundi 2 décembre, Denis Benoit, le président de la communauté de communes du Crestois et pays de Saillans (3CPS), Christophe Lemercier, premier adjoint à la mairie de Crest délégué à la mobilité, et René-Pierre Halter, conseiller municipal d’opposition et vice-président de la 3CPS délégué à la mobilité, ont inauguré ensemble le nouveau garage à vélos fermés de douze places installé quai des Marronniers, à proximité du kiosque...

Article publié dans Le Crestois du 13 décembre 2024